Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

11 dakika önce

Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanıp, tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılması için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından...

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanıp, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılması için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri zanlıyı, 10 Ekim'de meydana gelen faili meçhul kapkaç olayının şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan sorgulamada, benzer 4 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.

Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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