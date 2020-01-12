Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

15 dakika önce

GAZİANTEP'te, motosikletle 2 gün içerisinde 3 ayrı kapkaç olayına karışan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, motosikletle 2 gün içerisinde 3 ayrı kapkaç olayına karışan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 6 ve 8 Ocak günleri 3 kişi polise başvurarak motosikletli kapkaççılar tarafından çanta ve telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından, yüzlerini kapayarak kapkaç yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalanırken, diğerine ulaşılamadı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
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