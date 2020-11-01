Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yolda bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, kameradan tespit edilerek, yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Cengiz Topel Mahallesi'nde 17 Ekim günü meydana geldi. Yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen genç kızın elindeki cep telefonu, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Genç kız, şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Genç kızın polise şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmayla kimliği belirlenen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.