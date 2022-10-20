GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Vatan Mahallesinde 5 Ekim günü yolda yürüyen bir kişi motosiklet ile yanına gelen şüpheliler tarafından telefonunun çalındığını belirterek polise başvurdu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletli 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden M.E., polislerce adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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