Vatan Mahallesinde 5 Ekim günü yolda yürüyen bir kişi motosiklet ile yanına gelen şüpheliler tarafından telefonunun çalındığını belirterek polise başvurdu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletli 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden M.E., polislerce adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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