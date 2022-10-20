GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

20.10.2022 14:33
GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vatan Mahallesinde 5 Ekim günü yolda yürüyen bir kişi motosiklet ile yanına gelen şüpheliler tarafından telefonunun çalındığını belirterek polise başvurdu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletli 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden M.E., polislerce adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement