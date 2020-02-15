Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karatarla ve Aydınbaba mahallelerinde meydana gelen iki kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüpheliyi belirleyerek, gözaltına aldı.

Öte yandan Alleben Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili de bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının yakalandığı adreste ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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