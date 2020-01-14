Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Vatan ve Beydille mahallelerinde yaşanan kapkaç olaylarının zanlısını yakalanması için harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sokakta yürüyen bir kişinin çantasını çalıp hızla uzaklaşan şüphelinin, görüntüler aracılığıyla K.M. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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