Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı

21.07.2022 17:41
Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaparak çalan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, tespit ettiği S.B. ile R.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kapkaç anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli 2 kişi, yolda yürürken cep telefonuyla konuşan bir vatandaşa yanaşıyor ve telefonu alıp uzaklaşıyor, telefonu çalınan vatandaş ise zanlıların arkasından koşuyor.

YORUMLAR
500
Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı Motosikletli kapkaççılar yayanın telefonunu konuştuğu esnada çaldı Yol verme tartışmasında karton kutuyla saldırı Yol verme tartışmasında karton kutuyla saldırı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement