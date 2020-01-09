Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pazar Cami Mahallesi'nde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyete götürülen zanlıların farklı tarihlerde çok sayıda kapkaç yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh caza hakimliğince tutuklandı.