Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pazar Cami Mahallesi'nde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyete götürülen zanlıların farklı tarihlerde çok sayıda kapkaç yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh caza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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