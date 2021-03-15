Gaziantep'te kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu