Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kapkaççı Tutuklandı

Gaziantep'te Kapkaççı Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te kapkaççı tutuklandıGAZİANTEP'te, kapkaç yöntemiyle birçok kişinin çanta ve cep telefonlarını çalan Y.B., polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te Kapkaççı Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP'te, kapkaç yöntemiyle birçok kişinin çanta ve cep telefonlarını çalan Y.B., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler olayı Y.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Y.B., sorgusunda H.A.'nın kendisine yardım ettiğini söyledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, H.A.'nın benzer suçlardan yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:27 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Mehruze Teyzeyi Aradı Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu

Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 19:00:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kapkaççı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]