Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama GAZİANTEP - Gaziantep'te yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının şüphelisi 4 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama


GAZİANTEP - Gaziantep'te yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının şüphelisi 4 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek, Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka mahallelerinde meydana gelen kapkaç ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirenlerin kimliklerini belirledi. 4 şüpheli polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kapkaç ve yankesicilik yapıp, kaçtığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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