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Gaziantep'te kar beklentisi nedeniyle kırsaldaki 76 hamile kadın hastane ve otellere alındı - Son Dakika

Gaziantep'te kar beklentisi nedeniyle kırsaldaki 76 hamile kadın hastane ve otellere alındı

22.01.2022 16:11
Gaziantep'te kar beklentisi nedeniyle kırsaldaki 76 hamile kadın hastane ve otellere alındı

Gaziantep'in kırsal mahallelerinde yaşayan ve doğumu yaklaşan 76 kadın, yoğun kar yağışı beklentisi üzerine kentteki çeşitli hastane ve otellerde misafir edilmeye başladı.

Gaziantep'in kırsal mahallelerinde yaşayan ve doğumu yaklaşan 76 kadın, yoğun kar yağışı beklentisi üzerine kentteki çeşitli hastane ve otellerde misafir edilmeye başladı.

Gaziantep Valiliğince, ilde yoğun kar yağının beklentisi üzerine kırsal mahallerde yaşamını sürdüren ve doğumu yaklaşan kadınların sorunsuz gebelik süreci yaşaması ve olası doğum için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yetkililerle iletişime geçen 76 hamile kadın, ambulanslarla kentteki çeşitli hastane ve otellere alındı. Sağlık çalışanları tarafından hamile kadınların gebelik süreci de takip ediliyor.

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, "76 hemşehrimizi hastanelerimizde misafir ediyoruz Rabbim, evlatlarıyla birlikte huzurlu, hayırlı bir hayat nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Oğuzeli ilçesinden Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine getirilen Besime Demir, AA muhabirine, 36 haftalık hamile olduğunu, aile hekiminin kendisini arayarak yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yatırılması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Demir, "Mahallenin yoluna geldim, orada ambulansla beni alarak hastaneye getirdiler. Bizim ev uzaktır. Devletimize çok teşekkür ederim, sağ olsunlar bizi burada bakıyorlar, ihtiyacımızı karşılıyorlar. " dedi.

Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nden gelen Nihal Cennet ise doğum zamanı geldiği için hastaneye alındığını belirterek katkısı olanlara teşekkür etti.

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Gaziantep, Hastane, Doğum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kar beklentisi nedeniyle kırsaldaki 76 hamile kadın hastane ve otellere alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kar beklentisi nedeniyle kırsaldaki 76 hamile kadın hastane ve otellere alındı - Son Dakika
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