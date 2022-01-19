Gaziantep'te kar esareti - Son Dakika

Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar yağışı ile komşu şehirlerle ulaşımı kesintiye uğrarken şehir içinde ve karayollarında gece binlerce kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla bin 350 kişi kurtarılırken, birçok kişi ise kar ve tipi altında yürüyerek evlerine ulaştı. Kentte sabah saatlerinde de geceye benzer görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep ve ilçelerinde dün başlayan ve bugün aralıklarla devam eden kar yağışı çileye dönüştü. Kar yağışı nedeniyle kentin komşu şehirlerle bağlantısı büyük oranda kesildi. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle binlerce araç, karayolu, otoban, mahalle yollarında kaldı. Gaziantep-Kahramanmaraş- Gaziantep- Adıyaman yolları kar, buzlanma ve yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanırken binlerce kişi araçlarında mahsur kaldı. Binlerce kişi yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından evlerine dönebilirken araçlarında mahsur kalan çok sayıda insan ise saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldı. Gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren de etkisini sürdü. Yolların kapalı olması ve toplu taşıma araçlarının çalışmaması nedeniyle vatandaşlar, işlerine yürüyerek gidebildi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola çıkan işçi servisleri ile kendi araçlarıyla yola çıkan insanlar ise kar nedeniyle yolda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, bazı ağaçların dalları ise kar yükünü kaldıramayınca kırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki bazı mahallerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Bir taraftan kar küreme ve ağaçları temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüten ekipler, bir taraftan da yollarda mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

(Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdülkadir Esen/İHA)