Gaziantep'te Kar Etkili Oldu
28 dakika önce
GAZİANTEP'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
GAZİANTEP'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürdü. Kar
yağışı nedeniyle, yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle araçlar kayarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yayalar
ise yürümekte zorluk çekti. Yetkililer, gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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