Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kar Etkili Oldu

Gaziantep'te Kar Etkili Oldu

1 saat önce

Gaziantep'te kar etkili olduGaziantep'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle, yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle araçlar kayarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. Yetkililer, gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Sabah, Gaziantep, Kar, Güncel
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