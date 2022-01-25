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Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

25.01.2022 21:51
Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte bu geceden itibaren 24 saat süreyle kar yağışı beklendiğini belirterek kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte bu geceden itibaren 24 saat süreyle kar yağışı beklendiğini belirterek kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışı beklendiğini aktararak "Gaziantep'imizin güzel insanları, bu geceden başlayarak yaklaşık 24 saat kar yağışı bekliyoruz. Kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Yük taşıyan kamyonların da acil değilse perşembe günü yola çıkmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep, Twitter, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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