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GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü - Son Dakika

GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü

21.01.2022 13:59

Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü.

Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile yoğun kar yağışı nedeniyle Oduncular Sitesi'nde tentesi çöken 18 iş yerinde incelemede bulundu.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Gül ve beraberindekiler, esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gül, buradaki açıklamasında, kentte 2 gün önce yoğun yağan karın hayatın her alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yoğun kardan dolayı çökmeler meydana gelmiş. 18 yerde çökme var. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Çöken yerlere ilgili hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız tespitlerini yapmaya başladı. Bir an önce hızlıca toparlanıp bu enkazları kaldırmak gerekiyor. Ben büyük geçmiş olsun diyorum."

Şahin ise belediye olarak esnafın her zaman yanında olduklarını ve gerekenin en kısa sürede yapılacağını söyledi.

GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü
GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü

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Fatma Şahin, Gaziantep, Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kar nedeniyle 18 iş yerinin tentesi çöktü - Son Dakika


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