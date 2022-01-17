Gaziantep'te eğitime kar tatili - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer veridi: "Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."