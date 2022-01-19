Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Gaziantep'te, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle oluşturulan kriz masası, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere çalışmalar yapıyor.

Sağlık sorunları olan ve ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşları hızlıca sağlık merkezine ulaştırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi.

İtfaiye ekipleri gelen talepler doğrultusunda vatandaşları evlerinden alarak hastanelere taşıdı.