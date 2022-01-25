GAZİANTEP - Karla mücadele çalışmalarında helikopterle havadan kontrol yapılıyor - Son Dakika

Helikopterle kent genelinden kaydedilen görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde yürütülen mücadele çalışmalarında helikopterle havadan da kontrol yapılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopterle çekilen görüntüleri paylaşan Gaziantep Valiliği, "Görüntülere göre kent genelindeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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