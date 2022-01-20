Gaziantep'te kar ve don hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı ve don, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yoğun kar yağışından devrilen bazı ağaçlar, araçlara zarar verdi.

Vatandaşların ihbarıyla giden ekipler, hasar tespit çalışması yaptı.

Sultan Selim Mahallesi'nden doğum ihbarı alan sağlık ekipleri, bölgeye giderken ara sokakta kara saplandı. Bunun üzerine UMKE ekiplerinden destek isteyen sağlıkçılar, hamile kadına ulaştı.

Evde kendi imkanlarıyla doğum yapan kadın, bebeğiyle beraber hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nizip'te kara saplanan ambulans kurtarıldı

Nizip Belediyesi karla mücadele ekipleri de yoğun kar yağışının ardından temizlik çalışması yaparken, gelen bir ihbar üzerine Arıl Mahallesi'nde kara saplanan ambulans ve mahsur kalan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş görevlilerini kurtardı.

Ekipler, kurtarılan ambulanstaki sağlık görevlilerinin Dayıdağı Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşa ulaşmasını sağladı.

Sağlıkçılar, müdahale ettikleri hasta kadını belediye ekiplerinin yardımıyla Nizip Devlet Hastanesine götürdü.

Dayıdağı Mahalle Muhtarı Hasan Kalkan, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle 20'nin üzerinde elektrik direği devrildi.

Ekipler, bazı mahallelerde devrilen ağaçlar nedeniyle kopan elektrik tellerinin onarıldığını, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bölgeye enerjinin verileceğini kaydetti.