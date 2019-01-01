Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kar Yağışı

Gaziantep'te Kar Yağışı

1 saat önce

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Gaziantep'te Kar Yağışı, System.String[]
Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer etkisini arttırıyor. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ise, kar'ın yağmasına sevindiklerini, çocukluk yıllarını hatırladıklarını, Gaziantep'e eskisi gibi kar yağmadığını ve ekinler için çok iyi olduğunu belirttiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Sabah, Gaziantep, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu

Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:58:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]