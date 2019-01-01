Gaziantep'te Kar Yağışı
1 saat önce
Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.
Gaziantep
'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.
Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer etkisini arttırıyor. Kar
yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar ise, kar'ın yağmasına sevindiklerini, çocukluk yıllarını hatırladıklarını, Gaziantep'e eskisi gibi kar yağmadığını ve ekinler için çok iyi olduğunu belirttiler. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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