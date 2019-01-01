Gaziantep'te Kar Yağışı
56 dakika önce
Gaziantep'te kar yağışıGAZİANTEP - Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.
Gaziantep
'te kar yağışı
GAZİANTEP - Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.
Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer etkisini arttırıyor. Kar
yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar ise, karın yağmasına sevindiklerini, çocukluk yıllarını hatırladıklarını, Gaziantep'e eskisi gibi kar yağmadığını ve ekinler için çok iyi olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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