Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı
6 saat önce
GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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