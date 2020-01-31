Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı

7 saat önce

Gaziantep'te kar yağışıGAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Gaziantep'te kar yağışı

GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Gaziantep'te kar yağışı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]