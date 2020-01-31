Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı
7 saat önce
GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
Son Dakika Kar yağışı etkili oluyor Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı