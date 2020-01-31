Gaziantep'te kar yağışı - Son Dakika
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Gaziantep'te kar yağışı

7 saat önce

GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Gaziantep'te kar yağışı, System.String[]

GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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