Gaziantep'te kar yağışı başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te kar yağışı başladı

6 saat önce

Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı.

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Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı. Kısa süren kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.


Gaziantep'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.


Kısa süren kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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