Gaziantep'te kar yağışı başladı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı başladı
6 saat önce
Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı. Kısa süren kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Gaziantep'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa süren kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP
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