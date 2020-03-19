Gaziantep'te kar yağışı başladı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı başladı
6 saat önce
Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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