Gaziantep'te kar yağışı başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te kar yağışı başladı

6 saat önce

Gaziantep'te kar yağışı başladı Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Gaziantep'te kar yağışı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te kar yağışı başladı

Gaziantep, Sabah, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:28 Kaynak: İHA

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