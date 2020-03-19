Gaziantep'te kar yağışı başladı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı başladı
6 saat önce
Gaziantep'te kar yağışı başladı Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Gaziantep'te kar yağışı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı.
Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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