Gaziantep'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
1 saat önce
Gaziantep'te gece yarısından sonra başlayan kar yağışı gündüz de etkisini sürdürdü.
Gaziantep
'te gece yarısından sonra başlayan kar yağışı gündüz de etkisini sürdürdü. Vatandaşlar karda fotoğraf çekilmenin keyfini çıkarırken yetkililer ise kar ve buzlanmaya karşı uyardı.
Kent merkezinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Soğuk havanın de etkili olduğu kentte kar yağışı öğleye doğru şiddetini arttırdı. Beyaza bürünen kentte kimileri ise kar yağışı sırasında cep telefonlarıyla öz çekim yaparak yağışın keyfini sürdü. Karlı bir sabaha uyanan vatandaşlardan bazıları ise hafta sonuna rağmen kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkardı.
Yetkililer ise gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:42 Kaynak: İHA
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