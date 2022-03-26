Gaziantep'te kar sürprizi - Son Dakika

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Gaziantep'te kar sürprizi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, akşam saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, kısa sürede kentin bazı kesimlerini beyaza bürüdü. Nisan ayına sayılı günler kala yağan kısa süreli kar şaşırttı.

Gaziantep'te, Nisan ayına sayılı günler kala kar sürprizi yaşandı. Kenttin bazı kesimlerinde akşam saatlerine doğru aniden bastıran kısa süreli kar yağışı, araçların üzerini ve sokakları beyaza bürüdü. Aniden bastıran kısa süreli kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar ise araçların üzerini kaplayan kar taneleri ile 'Antep' yazısı yazdı.

Kentte kısa süreli etkili olan kar yağışı, bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.