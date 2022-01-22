GAZİANTEP'TE, KAR YAĞIŞINDA SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN HERKESE ULAŞILDI - Son Dakika

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Vejdi Yıldız, kar yağışının etkili olduğu günlerde kentte sağlık hizmeti isteyen herkese ulaşıldığını söyledi

Gaziantep'te, salı günü başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. En son 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra kar kalınlığı 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü. Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken mahsur kalan binlerce vatandaş kurtarıldı.

'SAĞLIK AÇISINDAN SORUN YAŞANMADI'

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Vejdi Yıldız, sağlık ekiplerinin özveri ile çalıştığını söyleyerek, sağlık sorunu olup yolda kalan tüm vatandaşların kurtarıldığın söyledi. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde ciddi bir vaka sayısının olduğunu ve hepsine ulaşıldığını kaydeden Yıldız, "112 olarak biz karla mücadele sürecinde tüm hastalarımıza ulaşmaya çalıştık. Sağlık açısından bu süreçte ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Karın yağdığı gün akşam saatlerinde çok ciddi bir hasta vaka sayımız vardı. Hepsine ulaşmaya çalıştık. Ekiplerimiz çoğu yerde hastaları araçlara sırtlarıyla taşıyarak fedakarlık verdiler. Sağlık alanında ciddi bir problemimiz olmadı. Şu anda durum stabil. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Karda mahsur kalınan süreçte günlük 700-750 hastaya ulaştık. Bu zorlu süreçte bu kadar hastaya ulaşmak mucize diyebiliriz"dedi.

'BEBEĞİN ÖLDÜ İDDİALARI YALAN'

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde doğum vakti gelen bir kadının yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldığı ve sosyal medyada anne ve bebeğin hayatını kaybettiği iddialarını da yalanlayan Yıldız, doğumun gerçekleştiğini anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Nurdağı İlçesinde yolda kalan bir hamile kadın vardı. Sosyal medyada öldü haberleri yayıldı. Bu durumun tam aksine ben olayın başındaydım ve 37 haftalık gebe hastamıza ulaştık. Bu hastamız hava koşulları dolayısıyla Gaziantep'e gelirken yolda kalmış. Yaklaşık 14 saatlik bir uğraşımızın ardından hastamıza ulaştık. Kar kürüme araçları eşliğinde yollarımızı açarak UMKE ekiplerimizle birlikte hastamız Nurdağı Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Daha sonra hastamız İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acilen ameliyata alındı. sezeryanla doğum gerçekleştirildi. Bebek anne karnından çıkarıldığında kalbi durmuştu. Doktor arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gayreti ile bebek yeniden hayata döndürüldü. Sonrasında anne ve bebeği merkezimizde uygun bir hastaneye aldık. Şu anda anne ve bebeğin sağlık durumları çok iyi. Yakın zamanda da taburcu edeceğiz."

Öte yandan yılda kalan hastalar ve gebeler için Adana'dan helikopter ambulans geldiğini ve köylerde de kalan hastaları için hem 112 hem UMKE ekiplerinin müdahale ederek tüm vatandaşlara hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.