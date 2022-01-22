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Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı

22.01.2022 11:24

- Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu Gaziantep'te yoğun kar yağışının bilançosu ağır oldu.

- Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğun kar yağışının bilançosu ağır oldu. Karda mahsur kalan 13 bin 372 kişi kurtarılırken çöken 96 ahırın enkazında kalan toplam 204 hayvan telef oldu.

18 Ocak Salı günü yağan kar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu. Yolların kapandığı, ahırların çöktüğü, ağaçların devrildiği kentte bilanço ağır oldu. Kar nedeniyle otoyollar, karayolları ve mahalle yollarında kara saplanan ve kayan toplam 6 bin 902 araç, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 13 bin 372 kişi kurtarıldı. Kapanan yollar nedeniyle kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen toplam 2 bin 286 hastaya ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye götürüldü. Toplam 10 bin 700 ton tuz kullanıldığı karla mücadelede 5 bin 691 personel yer aldı. Yolda kalan 883 araca da müdahale edilirken, mahsur kalan ve dünya ile iletişi kesilen toplam 60 bin 200 kişiye kumanya yardımı yapıldı.

Kar esaretinde toplamda 96 ahır çökerken 123'ü küçükbaş hayvan, 81'i büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 204 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu.

Kar nedeniyle açılan yaraların sarılmaya başladığı kentte ise bugün ikinci bir kar yağışı dalgasının beklenirken ve kar yağışının bir hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı

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Gaziantep, Salı, Ocak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu: 13 bin 372 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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