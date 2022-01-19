Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (10) - Son Dakika

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, iki gündür eğitim verilmeyen kentte yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, aşırı buzlanma nedeniyle tatil kararı alındığını belirterek, "Meteorolojik verilere göre; ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde eğitim- öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.