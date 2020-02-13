Gaziantep'te kar zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kar zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Gaziantep'te kar zor anlar yaşatıyor

7 saat önce

Gaziantep ve ilçelerinde geceden itibaren süren kar yağışı etkili oluyor.

Gaziantep'te kar zor anlar yaşatıyor, System.String[]

Gaziantep ve ilçelerinde geceden itibaren süren kar yağışı etkili oluyor.


Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili oluyor. kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte okullara bir gün ara verilirken sürücüler zor anlar yaşadı.


Karla mücadele ekipleri alarma geçti


Kent merkezinde ve ilçelerde kart temizleme çalışması yürüten karla mücadele ekipleri iş makineleri ile ana ve ara yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirirken yayan ekipler ise kaldırımlardaki karları temizledi. Esnaflar ise kendi imkanları ile iş yerlerinin önündeki karı küredi. Ekipler yollardaki buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışmaları da gerçekleştirdi.Dün akşam saatlerinde karla mücadaleye başlayan ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


İslahiye'de yollar kapandı


Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı İslahiye ilçesinde etkisini gösteren kar nedeniyle 5 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı. Araç sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçedeki 5 mahalle kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler geceden itibaren çalışma yürüten ekipler, saatler süren çalışmaların ardından yeniden yolları ulaşıma açtı


Yavuzeli'nde kayak keyfi


Kar yağışının keyfini ise gençler ve çocuklar sürdü. Hava sıcaklığının -5 dereceye düştüğü kentte, soğuk havaya rağmen kimileri buzlanan yollarda kayarken kimileri ise kar topu oynadı. Kimileri ise karla kapanmış araçların üzerine günün tarihini ve araçların plakasını yazarak, hatıra fotoğrafı çekti - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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