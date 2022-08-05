Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

05.08.2022 16:16
Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, iki şüphelinin yurt dışından farklı yöntemlerle yurda getirdikleri yüklü miktardaki "kara parayı" mali sisteme sokarak akladıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Nurdağı ilçesinde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 lira, 12 altın bilezik, 37 tam ve 5 yarım altın, 3 yüzük, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ile 3 bankamatik kartı ele geçirildi.

İncelemede şüphelilerin banka hesaplarına yüklü miktarda para giriş-çıkışının olduğu, ayrıca bir zanlının terör örgütü PKK/PYD'nin sözde sorumlularından birisiyle irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı Gaziantep ALG Spor, Rose Bella'yı kadrosuna kattı Gaziantep ALG Spor, Rose Bella'yı kadrosuna kattı Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı
Kaynak: AA

Gaziantep, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'kara para' akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "kara para" akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement