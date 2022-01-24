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Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı

24.01.2022 16:23
Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ekipleri, yoğun kar yağışı devam ederken sahipsiz sokak hayvanları için konumlandırdığı 200 besleme noktasına ek olarak şehrin bazı bölgelerine yerleştirdiği kartonların üzerine mama ve su kabı koyuyor, hayvanların aç ve susuz kalmasının önüne geçiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ekipleri, yoğun kar yağışı devam ederken sahipsiz sokak hayvanları için konumlandırdığı 200 besleme noktasına ek olarak şehrin bazı bölgelerine yerleştirdiği kartonların üzerine mama ve su kabı koyuyor, hayvanların aç ve susuz kalmasının önüne geçiyor.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla yerel belediyeciliğe yön veren GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı'na bağlı personeller şehrin belli başlı noktalarına konumlandırılan 200 besleme noktasına ulaşamayan sokak hayvanları için belirledikleri rotalarda yerleştirdikleri kartonların üzerine mama ve su koyuyor, hayvanların beslenme problemine karşı önlem alınıyor. Ayrıca soğuk mevsimlerde beslenme sıkıntısı yaşayan kuşlar için de yol kenarlarına yem bırakılıyor. Soğuk kış günlerinde dışardaki can dostların donma riskine karşı vatandaştan da destek beklediklerini ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Vatandaşlarımız, kapılarının önüne bir kap su ve mama koyarak bizlerin bu desteğine ortak olabilir ve dünyayı paylaştığımız hayvanlarımızın aç ve susuz kalmasını önleyebilir" dedi.

Sokak hayvanları yakından takip ediliyor

Havanın soğuk olması nedeniyle tedavi edilmek üzere barınaklara getirilen hayvanların deri altına koydukları çip sayesinde düzenli olarak takiplerini yaptıklarını aktaran Özsöyler, "Hayvanlarımızın en ufak bir sağlık problemine kayıtsız kalmayarak şehir genelindeki can dostlarımıza müdahale ediyoruz. Barınaktaki süre zarfında diğer kontrollerini yaptıktan sonra besleme noktalarına yeniden bırakıyoruz." diye konuştu.

Hayvan kulübeleri onarılıyor

Gaziantep'in yoğun kar yağışı uyarısı öncesi ekipleri sokak hayvanları için organize ettiklerini anlatan Özsöyler, "Tedavi, bakım ve 200 besleme noktasında gelişen soğuk hava koşulları nedeniyle hayvan kulübelerindeki onarımlarımızı denetimlerimiz çerçevesinde tamamladık. Bu hassasiyetimize gönüllü hayvan severlerimiz de ortak oldu." ifadelerini kullandı.

Yol kenarlarına kuşlar için yem bırakılıyor

Şehrin anayolları başta olmak üzere şehrin uzak bölgelerindeki yol kenarlarına kuşlar için de yem bıraktıklarını söyleyen Özsöyler, sözlerine son olarak şunları ekledi: "Doğada kış aylarında kuşlar, yem bulmakta çok önemli sıkıntılar yaşıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle şehre bıraktığımız yem oranlarını da artırdık. Ekiplerimiz, belirlenen güzergahlara kuş yemlerini bırakmayı sürdürüyor." - GAZİANTEP

Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı
Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı

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Sokak Hayvanları, Gaziantep, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te karakışta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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