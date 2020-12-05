Gaziantep'te karantinaya alınan dairelerin bulunduğu apartmanlarda misafir kabul edilmeyecek - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan evlerin bulunduğu apartmanlarda da misafir kabul edilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlerdeki kalabalık ortamların salgını arttırdığına işaret etti.

Gül, "Mevlit, gün, taziye ve parti gibi etkinlikler yasaktır. Gaziantep genelinde karantinaya alınan evlerin bulunduğu apartmanlardaki diğer evlere de izolasyon süresince misafir kabul edilmesi yasaklanmıştır. #Evde kal." ifadelerini kullandı.