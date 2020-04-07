Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali - Son Dakika

Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali

KKTC ve Cezayir'den şehre gelen 684 Türk vatandaşı için için bando takımı mini konser verdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında gelen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinada tutulan 684 Türk vatandaşına, "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenledi.

Çin'dee ortaya çıkan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşüp dünya gündemine oturan korona virüs salgını nedeniyle insanların yaşam şartlarında meydana gelen dönüşümler her geçen gün ilerlerken salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla alınan tedbirler de arttırıldı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Cezayir'den Türkiye'ye girişi yaparak şehre gelen ve Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alınan 684 kişi için bando ekibiyle mini bir konser verdi. Korona virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla yurtta yaklaşık 1 haftadır karantinada kalan vatandaşlar, bando ekibiyle adeta bir müzik şöleni yaşadı.

Pencerelerde konsere eşlik eden karantinadaki vatandaşlar, etkinlik için belediyeye teşekkür ederek, vatan topraklarına giriş yapmalarının ardından yaşadıkları olumsuz durumun son bulduğunu da kaydetti.