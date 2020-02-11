Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle karı koca hayatını kaybederken, çocukları ise hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, İslahiye ilçesi Yeni Mahallesi Küme Evler'de meydana geldi. 4 çocuk babası Mehmet (60) ve Hüsne (59) Cihan çifti, gece sobayı yaktıktan bir süre sonra 30 yaşındaki çocukları Mehmet Cihan ile birlikte sobanın bulunduğu odada uykuya daldı. Sabah uyanamayan çiftin Antalya'da çalışan çocukları Murat Cihan, annesine ve babasına telefonla ulaşamayınca mahallenin bakkalını aradı. Eve gelen bakkal sahibi Şemşettin Karakuş, kapıyı çalarak çifte ulaşmaya çalıştı. Cevap gelmemesi üzerine pencerenin camını kıran Şemsettin Karakuş, içeriye girdiğinde ise 3 kişiyi baygın halde buldu. Karakuş, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin öldüğünü belirlerken, yaşadığı tespit edilen Mehmet Cihan'ı ise ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.



Karı kocanın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Yakınları fenalık geçirdi



Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin öldüğünü duyan yakınları olay yerine akın etti. Olay yerinde acı tabloyu gören yakınları, fenalık geçirdi.



Olay yerinde inceleme yürüten ekipler, evde ve sobada yaptıkları kontrolün ardından bacada da inceleme gerçekleştirdi. - GAZİANTEP