Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 25 kişi tedavi altına alındı.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 25 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 12'si çocuk 25 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]