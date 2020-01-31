Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 25 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 25 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, gece başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kent genelinde 12'si çocuk 25 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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