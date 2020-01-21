Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç tedavi altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç tedavi altına alındı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız tedavi altına alındı.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç tedavi altına alındı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkçalı Mahallesi'nde ailesiyle oturan Buket Sena Burak (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Telefonuyla babası Musa Barak'a ulaşan genç kız, durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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