Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

6 saat önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü, System.String[]

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Beydilli Mahallesi'nde yaşayan Döne (84) ile oğlu Cuma Alkurt'tan (39) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giren polis, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Döne ve Cuma Alkurt'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

Gaziantep, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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