Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Değirmencik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şıhmehmet Ardıç'tan (55) bir süredir haber alamayan kardeşi ve komşuları evine gitti.


Kapının açılmaması üzerine olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, kilidi kırılarak girilen evde, Ardıç'ı baygın vaziyette buldu.


112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ardıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilen Ardıç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Güncel
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