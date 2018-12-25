Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Değirmencik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şıhmehmet Ardıç'tan (55) bir süredir haber alamayan kardeşi ve komşuları evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, kilidi kırılarak girilen evde, Ardıç'ı baygın vaziyette buldu.
112 Acil Servis
ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ardıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilen Ardıç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.