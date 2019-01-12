Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

11 dakika önce

Gaziantep'te banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde ikamet eden Gülten Yıldız (42), banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınları tarafından banyoda baygın halde bulunan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Gülten Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:25 Kaynak: AA

Şehitkamil, Merkez, Gaziantep, Güncel
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