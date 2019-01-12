Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
11 dakika önce
Gaziantep'te banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Merkez Şehitkamil
ilçesi Küllü Mahallesi'nde ikamet eden Gülten Yıldız (42), banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınları tarafından banyoda baygın halde bulunan Yıldız, 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Gülten Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:25 Kaynak: AA
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