Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Onat Kutlar Mahallesi'nde yaşayan Rahime Şancı (49), banyonun ısınması için sobadan aldığı közü kovayla duş teknesine koydu.



Banyo yaptığı sırada közden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şancı, yakınları tarafından yerde baygın halde bulundu.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Rahime Şancı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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