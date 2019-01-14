Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

8 dakika önce

Gaziantep'te banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onat Kutlar Mahallesi'nde yaşayan Rahime Şancı (49), banyonun ısınması için sobadan aldığı közü kovayla duş teknesine koydu.

Banyo yaptığı sırada közden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şancı, yakınları tarafından yerde baygın halde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rahime Şancı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:06:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]