Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

26 dakika önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erenyolu Mahallesi'nde yaşayan Ülkü Halise Uzunaslan'ın (22) odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Uzunaslan'ın sobadan çıkan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunaslan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Karkamış, Genç, Gaziantep, Güncel
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