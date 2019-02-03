Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi
13 dakika önce
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice
Kılınç, (63) kaldırıldığı özel hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:54 Kaynak: AA
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