Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

13 dakika önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Kılınç, (63) kaldırıldığı özel hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:54 Kaynak: AA

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