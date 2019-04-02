Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kadın yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kadın yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Eydibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şenel Tekeoğlu (65) ve misafiri Besey Vural'dan (63) uzun süre haber alamayan yakınları, kapıyı kırıp içeri girdi.



Tekeoğlu'nu ve Vural'ı yerde hareketiz gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.



Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü morguna kaldırılan cenazeler, otopsinin arından yakınlarına teslim edildi.

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