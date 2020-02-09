Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen dede öldü, torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yusuf Pakır (77) yaşamını yitirdi, torunu Vedat Pakır (12) tedavi altına alındı.

Hacıbaba Mahallesi'nde oturan Yusuf Pakır, dün akşam saatlerinde kızının evinde yemek yedikten sonra torunu Vedat ile uyumak için aynı apartmandaki evine geçti.

Sabaha karşı mide bulantısı şikayetiyle uyanan Vedat Pakır, dedesinden yanıt alamayınca ailesinden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yusuf Pakır'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Torun Vedat Pakır ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf Pakır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Vedat Pakır'ın tedavisi sürüyor.